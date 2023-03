Moldova: ministra Interno Revenco, situazione volatile, oligarchi e filorussi cercano di destabilizzarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nella Repubblica di Moldova continua a essere estremamente volatile. Lo ha detto la ministra dell'Interno della Moldova, Ana Revenco, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Bruxelles, con la Commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. "Vediamo che Mosca, i gruppi di interesse e gli oligarchi fuggiti, stanno mettendo insieme tutti i loro sforzi e le loro risorse, con l'obiettivo di aumentare il livello di destabilizzazione nella Repubblica di Moldova fino al punto di cambiare il sistema democratico", ha spiegato la ministra. "Spesso mi chiedo se la Moldova è il prossimo obiettivo e ho una sola risposta. L'obiettivo è la democrazia e la pace in Europa. Noi siamo solo sulla seconda linea delle aggressioni della Russia, mentre l'Ucraina sta coraggiosamente combattendo per tenere il fronte di guerra lontano da noi", ha aggiunto Revenco. "Vediamo e sentiamo quotidianamente le conseguenze, le sovrapposizioni e la complessità della crisi, compresa l'esplosione di tutti i possibili elementi e manifestazioni della guerra ibrida. Naturalmente, tutte le forze dell'ordine della Repubblica di Moldova, insieme alle forze di sicurezza, stanno lavorando fianco a fianco. Ma la riunione di oggi a Bruxelles dimostra, ancora una volta, che possiamo affrontare tutte le minacce, e mantenere e proteggere la democrazia in Europa, solo se uniamo i nostri sforzi", ha concluso. (Beb)