Sardegna: bomba inesplosa a possibile sede Einstein Telescope a Lula, si indaga per terrorismo (2)

- Il movente di un gesto simile non è ancora chiaro e non si esclude nessuna ipotesi, da quella legata a interessi sull'eolico a quella eversiva o il semplice atto dimostrativo. Il sito di Sos Enattos è in concorrenza con un altra località in un'area compresa fra IOlanda, Germania e Belgio, per ospitare l'infrastruttura scientifica per lo studio delle onde gravitazionali. Sull'area di Lula scommette anche il Governo che, un giorno dopo il ritrovamento della bomba, ha formalizzato l'impegno a sostenere la candidatura di Sos Enattos come sede per l'Einstein Telescope. Per domani a Lula è in programma un consiglio comunale aperto convocato dal sindaco, Mario Calia. (Rsc)