Moldova: ministro Difesa, improbabile nostro coinvolgimento in conflitto ucraino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Secondo il ministro della Difesa, attualmente la Moldova non ha i fondi per dotarsi di un moderno sistema antiaereo, ma è possibile migliorare il sistema di monitoraggio dello spazio aereo per informare la popolazione sui potenziali pericoli. "La violazione dello spazio aereo può portare a incidenti di traffico aereo. I frammenti di missili che cadono sul territorio del nostro Paese possono persino causare perdite umane, cosa che nessuno vuole. Vogliamo la pace, la sicurezza e in nessun caso il coinvolgimento diretto nella guerra. L'esercito nazionale era abbastanza attrezzato, 30 anni fa, nel campo della difesa antiaerea. Ma se non si investe nella manutenzione, questa capacità tecnica diventa inutile. Il sistema antiaereo può essere in servizio per 20-25 anni e il prezzo per l'aggiornamento del sistema antiaereo è molto alto, più o meno come nel caso dell'acquisto di un nuovo sistema", ha affermato Nosatii. Secondo il ministro, un complesso di difesa antiaerea a medio raggio di 40-50 chilometri costa circa 80 milioni di euro e un complesso antiaereo più sofisticato come i Patriot o l'S-400 costa circa un miliardo di euro. (Rob)