Scuola: Toccalini (Lega), da Liceo Carducci di Milano parta confronto aperto per studenti

- Questa mattina è cominciato il tour della Lega giovani davanti alle scuole “per rilanciare l'appello del ministro Salvini: una scuola per tutti aperta al confronto e al dibattito, senza alcuna violenza”. Lo ha dichiarato il deputato della Lega Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani del partito. “La stragrande maggioranza dei ragazzi non si rispecchia nel clima di odio e di violenza di questi giorni, anzi chiede a gran voce un clima politico distensivo, aperto al dibattito e al confronto”, ha spiegato Toccalini, che ha concluso: “Ringrazio gli studenti che non si sono fatti intimidire dai soliti comportamenti dei collettivi con provocazioni e volantini strappati”. (Rin)