Ucraina: ex militare estone ucciso a Bakhmut

- L’ex militare estone Ivo Jurak è stato ucciso martedì scorso dal fuoco dell'artiglieria vicino a Bakhmut, nella regione ucraina di Donetsk. Secondo un suo amico, citato dal quotidiano estone “Postimees”, ha comunicato l'ultima volta con Jurak qualche giorno fa, ma non era a conoscenza del fatto che Jurak fosse in Ucraina. Per quanto reso noto sinora, si tratta del primo cittadino estone che ha perso la vita nella guerra ucraina. Jurak si è unito alla legione straniera ucraina lo scorso autunno. Nel 2016, il tribunale della contea di Harju lo ha condannato per divulgazione di segreto di stato, sorveglianza privata e manipolazione illegale di un'arma da fuoco, condannandolo parzialmente a una vera e propria pena detentiva. (Sts)