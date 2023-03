Italia-Israele: Urso esprime a Netanyahu solidarietà e vicinanza per attentato a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso la sua "solidarietà e la vicinanza del governo" al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per "il drammatico attentato di ieri sera che ha colpito Israele". Intervenendo durante il forum economico italo-israeliano organizzato in occasione della visita a Roma del capo del governo israeliano, Urso ha dichiarato: "Per noi è un piacere riceverla qui, simbolo delle imprese Italiane che operano già in Israele”. (Res)