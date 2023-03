Roma: chiusa la discarica di Albano ma nel territorio continua battaglia contro termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Ha chiuso la discarica di Albano Laziale, in provincia di Roma. Ma la battaglia contro i rifiuti della Capitale, nel territorio a sud di Roma, non si ferma: adesso associazioni, comitati di quartiere e amministratori locali stanno facendo rete contro la realizzazione del termovalorizzatore nel vicino quadrante romano di Santa Palomba, che ricade nei confini del Municipio IX di Roma. Come previsto dall'ultima ordinanza emessa dal sindaco Roberto Gualtieri la discarica di Albano Laziale verrà avviata a bonifica. Nel sito, a sud della città, Ama trasportava 1.100 tonnellate al giorno di rifiuti provenienti dalla Capitale. "Un altro passo avanti per la Capitale verso l'autonomia nella gestione della raccolta e dello smaltimento", hanno commentato gli esponenti del Pd capitolino, la capogruppo, Valeria Baglio, e il presidente della commissione Ambiente, Giammarco Palmieri. "È il primo frutto di scelte virtuose che questa amministrazione e il sindaco Gualtieri, come commissario di governo, hanno operato per portare Roma fuori dalle emergenze ricorrenti che significavano anche la ricerca e il trasporto di siti in altri territori, costosi e inquinanti", hanno aggiunto. (segue) (Rer)