Roma: chiusa la discarica di Albano ma nel territorio continua battaglia contro termovalorizzatore (2)

- Nel frattempo Palazzo Senatorio, di concerto con l'azienda capitolina per la gestione del ciclo dei rifiuti, ha riorganizzato gli sbocchi. Le 1.100 tonnellate giornaliere di rifiuti di Albano Laziale, che devono essere sottoposte a trattamento prima di finire in discarica, sono state ricollocate - fanno sapere da Ama - in altre società con cui ci sono contratti già in essere a partire dal 27 febbraio scorso. Tuttavia nelle province a sud della città non si sono placate le polemiche contro i rifiuti romani. Il 22 febbraio scorso, con delibera di giunta comunale di Albano Laziale, congiuntamente a una nota di indirizzo del sindaco del Comune di Ardea, "abbiamo affidato l'incarico all'avvocato Claudio Tamburini per ricorrere al Tar a tutela dei nostri territori", ha spiegato il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borrelli. "L'atto è conseguente alla mancata risposta, da parte del commissario straordinario di governo per il Giubileo (Gualtieri, ndr) alla richiesta di incontro urgente inviata da venti sindaci della provincia". Intanto per il 5 luglio prossimo è atteso il pronunciamento del Tribunale amministrativo del Lazio su un altro ricorso - presentato dal Comitato No Inceneritore a Santa Palomba e dall'associazione Vas - sempre contro la realizzazione dell'impianto che dovrà smaltire 600 mila tonnellate di scarti indifferenziati l'anno. (Rer)