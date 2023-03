Emirati-Iraq: presidente Al Nahyan riceve omologo curdo Barzani, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, è stato ricevuto ad Abu Dhabi dall’omologo emiratinio, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Secondo quanto riferito dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”, i due hanno discusso di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune e del rafforzamento della cooperazione nel quadro del “consolidamento e l’espansione delle relazioni bilaterali”. Al suo arrivo all’aeroporto di Abu Dhabi, Barzani è stato accolto dal ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati, Sani bin Ahmad Zayudi. Dopo Turchia, Iran e Cina, gli Emirati sono il quarto partner commerciale per la regione del Kurdistan. Secondo quanto riferito dal console generale degli Emirati a Erbil, Ahmed al Dhaheri, sono 150 le società emiratine che operano nella regione in diversi settori. (Res)