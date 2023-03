Cina: Assemblea nazionale popolo approva riforma del Consiglio di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Commissione nazionale di regolamentazione finanziaria sarà invece incaricata di supervisionare i rischi finanziari a carico del patrimonio bancario e assicurativo del Paese, quantificato in circa 400 mila miliardi di yuan (57.700 miliardi di dollari). La nuova commissione accorperà in un singolo organo di supervisione la commissione regolatoria del settore bancario e quella del settore assicurativo, oltre all'ufficio della banca centrale per la supervisione delle holding finanziarie e alle funzioni di tutela degli investitori del regolatore obbligazionario nazionale. (Cip)