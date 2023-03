Serbia: presidente Vucic, Kurti sfrutta a suo favore esenzione visto Ue per cittadini Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esenzione dal visto per l'ingresso nei Paesi membri dell'Ue rivolta ai cittadini del Kosovo incoraggia il premier Albin Kurti a non adempiere ai propri obblighi. Lo ha affermato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ospite ieri sera in una trasmissione sul canale televisivo "Happy". Vucic ha affermato che "è difficile che a Pristina siano stati compiuti dei progressi" negli incontri tra il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak e il premier kosovaro Albin Kurti. "Kurti è determinato a non formare l'Associazione dei comuni serbi (Zso), cosa facile per lui dopo l'abolizione dei visti per il Kosovo", ha sottolineato Vucic. "La decisione del Consiglio dell'Ue dimostra non solo che non sono pronti a esercitare pressioni, ma piuttosto incoraggia Kurti a continuare a non adempiere ai suoi obblighi", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha quindi affermato che "non ci sarà alcuna resa sulla questione del Kosovo" e ha precisato di aver fatto sapere "senza ambiguità" agli interlocutori della comunità internazionale che "non accetterà che il Kosovo si unisca all'Onu, né riconoscerà l'indipendenza del Kosovo". (segue) (Seb)