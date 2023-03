Uzbekistan-Italian: a Tashkent seminario con l’architetto Carlo Ratti, ambasciatore del design (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista una mostra fotografica modulabile che racconta il design Italiano attraverso una selezione di immagini di grande impatto presentate dalle aziende, dai progettisti e in particolare dalla rivista di design “Interni”. Il tema prescelto per l'edizione 2023, "La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e per l'ambiente", nasce dall’esigenza di combinare diverse sfaccettature della filiera italiana, come la qualità, l’energia, la sostenibilità ambientale e l’uomo, allo stesso tempo consumatore e creatore, in grado di sviluppare idee per coniugare funzionalità e benessere. Questo progetto rappresenta inoltre un’opportunità per presentare l’eccellenza italiana nel settore del design anche nel quadro della candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030, soprattutto considerato il tema proposto dai creatori del progetto, coordinati dallo stesso Carlo Ratti: “Persone e territori: rigenerazione, inclusione e innovazione”. Il programma, con il motto “Expo per tutti”, è volto a sviluppare i concetti di sostenibilità e condivisione come strategie per risolvere i problemi globali. (segue) (Com)