Uzbekistan-Italian: a Tashkent seminario con l’architetto Carlo Ratti, ambasciatore del design (3)

- L’Italian Design Day è sviluppato nell'ambito del Tavolo permanente per l'internazionalizzazione del design, del quale fanno parte la direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, l'Associazione per il disegno industriale, la Fondazione Compasso d'oro, Ice Agenzia, il Salone del mobile, la Triennale di Milano, FederlegnoArredo, la Fondazione Altagamma e Confindustria, con il fine di coinvolgere i principali portatori di interesse pubblici e privati che rappresentano il design italiano di qualità e il mondo delle imprese. Nel corso delle sei edizioni passate (2017-2022), l'Italian Design Day ha visto la realizzazione di circa 1.150 eventi internazionali con il coinvolgimento di oltre 470 personaggi di rilievo tra designer, architetti, imprenditori, accademici e giornalisti specializzati, che hanno promosso l'innovazione, l'industria e il "saper fare" italiano, confrontandosi con la comunità creativa, accademica e d'affari dei Paesi ospiti. (Com)