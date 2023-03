Israele: La Russa, sconcerto per ennesimo attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sconcerto per l'ennesimo attentato" è espresso dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ricorda come "solo pochi giorni fa ero in visita ufficiale in Israele dove ho ribadito alla Knesset e al primo ministro Benjamin Netanyahu l'amicizia che lega i nostri Paesi. L'Italia - prosegue il presidente di palazzo Madama - è contro ogni forza che attenti alla libertà, all'esistenza e all'indipendenza di Israele. Diciamo no al terrorismo così come antisemitismo e antisionismo non devono trovare futuro. Al popolo di Israele, ai feriti di Tel Aviv e alle istituzioni vanno i miei pensieri e la mia sincera solidarietà", conclude La Russa.(Rin)