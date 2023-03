Bosnia: Tajani e Schallenberg, con lo status di candidato Ue ora è il momento delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Bosnia Erzegovina, il 2023 è iniziato con una nota positiva: la concessione dello status di Paese candidato all’adesione all’Unione europea nel dicembre 2022, infatti, rappresenta un segnale chiaro che il futuro della Bosnia Erzegovina è nell’Ue. E' quanto si legge in un articolo congiunto pubblicato dai ministri degli Esteri di Italia e Austria, Antonio Tajani e Alexander Schallenberg, a "Il Piccolo" in concomitanza con la loro visita congiunta a Sarajevo. "A Bruxelles, Italia e Austria hanno sostenuto con forza il raggiungimento di questo obiettivo. Dopo le elezioni nell’ottobre 2022, il governo a livello statale si è insediato rapidamente. Un elemento centrale del programma dell’attuale esecutivo riguarda la realizzazione di progressi tangibili verso l’adesione all’Ue. Si tratta di segnali promettenti che vanno nella giusta direzione. È dunque necessario sfruttare questo momento positivo. È ora necessario che tutti i soggetti politici si impegnino ad affrontare le problematiche rimaste irrisolte da troppo tempo e attuino le riforme necessarie per portare avanti il processo di integrazione europea. L’Italia e l’Austria continueranno a sostenere la Bosnia Erzegovina in questo percorso", si legge nell'articolo. (segue) (Res)