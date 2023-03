Bosnia: Tajani e Schallenberg, con lo status di candidato Ue ora è il momento delle riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione dello status di Paese candidato detta una chiara linea per l'agenda delle riforme del Paese balcanico. "La Bosnia Erzegovina deve continuare a fare progressi nelle otto aree di riforme, così come nelle quattordici priorità richieste per l’apertura dei negoziati di adesione all’Ue. È pertanto necessario che le autorità della Bosnia ed Erzegovina facciano ogni sforzo in questa direzione, mettendo le riforme al centro delle loro priorità", proseguono i due ministri. "I cittadini della Bosnia Erzegovina hanno aspettato troppo a lungo. Troppi anni sono stati persi a causa della stagnazione economica e politica. Troppi talenti, troppi giovani, troppe famiglie hanno dovuto lasciare il Paese. È necessario che tutte le istituzioni della Bosnia Erzegovina lavorino assieme per dare nuovo slancio al processo di riforme, dando vita a un clima di fiducia reciproca, alimentando un dialogo costruttivo e un’efficace cooperazione", si legge nell'articolo. (segue) (Res)