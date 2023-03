Bosnia: Tajani e Schallenberg, con lo status di candidato Ue ora è il momento delle riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È incoraggiante, proseguono i ministri, "vedere gli Stati Membri Ue e gli altri partner internazionali aumentare il loro sostegno e il loro impegno nell’operazione Eufor Althea per garantire la pace e la sicurezza in Bosnia Erzegovina. La brutale guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina mira ad indebolire le basi dell’ordine internazionale fondato sul diritto. La guerra di Putin rappresenta un attacco diretto contro la Carta delle Nazioni Unite su cui per quasi 80 anni hanno fatto affidamento non solo gli Stati europei ma tutti i Paesi del mondo". "Oggi, 10 marzo, siamo in visita in Bosnia Erzegovina per incontrare le nuove autorità bosniache con l’intento di ribadire questi messaggi. In quanto ministri degli Esteri di due Stati Membri con un lungo trascorso a sostegno della Bosnia Erzegovina, possiamo assicurare i suoi cittadini e le sue istituzioni che non sono soli in questo percorso. Ma non sono soltanto l’Italia e l’Austria a credere in un futuro europeo comune, tutta l’Unione europea e i suoi Stati membri sostengono la Bosnia Erzegovina, soprattutto in questi tempi così complessi. Senza la Bosnia ed Erzegovina e i Balcani Occidentali, l’Ue rimarrà incompleta", scrivono Tajani e Schallenberg. (Res)