Cina: ministero Esteri, Usa smettano di "strumentalizzare" origine del Covid

- La Cina invita gli Stati Uniti a smettere di strumentalizzare politicamente l’origine del Covid-19 e a non rivolgere più “accuse infondate” a Pechino. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, durante la conferenza stampa di ieri, dopo che il Senato Usa ha approvato il Covid-19 Origin Act per l’anno 2023, secondo cui la pandemia potrebbe avere avuto origine proprio in Cina. Da molti mesi Washington strumentalizza politicamente o fa “un uso bellico” della tracciabilità dell'origine del virus, diffondendo teorie come la “fuga di laboratorio” senza alcuna evidenza, ha detto la portavoce. “La Cina si oppone a tutte le strumentalizzazioni della questione, e invita Washington a rispondere immediatamente alle legittime preoccupazioni della comunità internazionale condividendo con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) i dati sui primi sospetti casi Covid negli Usa”, ha concluso Mao. (Cip)