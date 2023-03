Cina-Italia: celebrata Giornata del design italiano a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settima edizione dell’Italian Design Day a Hong Kong si è svolta in collaborazione con l’Hong Kong Design Institute (Hkdi), tra i principali istituti asiatici di alta formazione sul design e le industrie creative, e l’Istituto europeo di design (Ied). Lo riferisce un comunicato del consolato generale italiano a Hong Kong. Sono state coinvolte anche le aziende Goppion e Pagani Automobili. Giovanni Ottonello, architetto e art director dello Ied ha tenuto un workshop sul tema “La qualità che illumina: l’energia del design per le persone e per l’ambiente”, focalizzando l’attenzione sul futuro del design attraverso i nuovi trend e chiedendo agli studenti che vi hanno preso parte di elaborare progetti e visioni coerenti con tematiche contemporanee. Il professor Ottonello ha tenuto quindi un seminario alla presenza di addetti ai lavori (professori universitari, architetti e designer locali), valorizzando la funzione del design quale strumento per veicolare messaggi di impatto sociale. Le presentazioni di Goppion (leader nella produzione di teche museali) e Pagani Automobili (tra i principali produttori globali di veicoli su misura) hanno sottolineato il ruolo del made in Italy, rafforzato visivamente dall’esposizione dell’autovettura Zonda Oliver Evo Roadster nel cortile dell’Istituto. L’Idd e’ stato il primo evento di un programma di iniziative che l’Hong Kong Design Institute ha inserito in un anno dedicato all’Italia e che comprenderà attività nei quattro settori di riferimento, design, moda, comunicazione e architettura.(Com)