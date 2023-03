Cina: ministero Esteri, da stampa occidentale “accuse infondate” su nostro sistema scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organi di stampa occidentali dovrebbero riferire sul sistema scolastico cinese in modo “equo e razionale, anziché fabbricare storie e lanciare accuse infondate”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, durante la conferenza stampa di ieri. Mao si è così espressa dopo i resoconti condivisi dalla stampa internazionale, secondo cui la Cina avrebbe istituito in Tibet una rete di collegi per portare avanti il progetto di assimilazione della popolazione locale. Questi istituti forniscono vitto e alloggio agli studenti che ne fanno richiesta, e "spetta interamente alle famiglie la decisione di iscrivere i loro figli", ha detto Mao. ”Le notizie circolate sulla stampa occidentale sono assolutamente false. Apparentemente, sono solo altre accuse intese a fuorviare il pubblico e diffamare l'immagine della Cina”, ha aggiunto la portavoce. (Cip)