Iraq: presidente Rashid e premier Al Sudani ribadiscono necessità di approvare bilancio 2023

- Il presidente dell’Iraq, Abdul Latif Rashid, e il primo ministro Mohammed Shia al Sudani, hanno ribadito la necessità di accelerare l’approvazione della legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2023. È quanto emerso durante un incontro tra i due avvenuto a Baghdad, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. In questa occasione, i due hanno discusso delle principali sfide che l’esecutivo deve affrontare e delle iniziative volte a rilanciare l’economia per le quali è “necessario accelerare l’attuazione della legge di bilancio”. (Res)