Ucraina: "Nikkei", la Cina conta su una vittoria militare della Russia entro l'autunno (2)

- Secondo "Nikkei", la proposta di pace presentata dalla Cina punta anzitutto a consolidare e rilanciare le relazioni con l'Europa, scongiurando così il confronto con un blocco occidentale graniticamente compatto. Il dialogo della Cina con gli Stati Uniti, infatti, è stato compromesso dall'incidente del pallone spia cinese abbattuto sui cieli Usa, mentre il Giappone si è allineato con convinzione agli Stati Uniti per quanto riguarda Taiwan e il teatro geostrategico dell'Indo-Pacifico. Pechino scorge invece la possibilità di preservare una relazione non conflittuale con l'Europa, che ritiene essere ancora aperta agli investimenti diretti e ai trasferimenti tecnologici con la prima potenza asiatica. Un altro obiettivo della proposta di pace cinese sarebbe di mantenere relazioni cordiali con l'Ucraina: "Nikkei" ricorda che a dispetto delle tensioni per la vicinanza cinese alla Russia, Kiev non si è ancora unita esplicitamente alle condanne occidentali per le violazioni dei diritti umani in Cina. Una fonte governativa cinese citata dal quotidiano afferma che Pechino ritiene "di non potersi permettere di perdere l'Ucraina", e di essere pronta a tal fine a mettere sul piatto consistenti aiuti economici per la ricostruzione. Infine, con la proposta del mese scorso Pechino punta a presentarsi come mediatrice e facilitatrice di primo piano quando la fase attiva del conflitto giungerà al termine. I preparativi per una visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping risponderebbero proprio a questo obiettivo. Per la Cina, "lo scenario migliore sarebbe che Russia e Ucraina intraprendessero negoziati quando il leader cinese presenterà personalmente il piano di pace al (presidente russo, Vladimir) Putin". (segue) (Git)