Ucraina: "Nikkei", la Cina conta su una vittoria militare della Russia entro l'autunno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano giapponese ipotizza che le conclusioni del think tank cinese Ams in merito alla parabola del conflitto militare in Ucraina siano influenzate in parte dall'esigenza di "compiacere la leadership cinese orientata a favore di Mosca". Eppure - rileva "Nikkei" - "il pacchetto di aiuti da 45 miliardi di dollari approvato dagli Stati Uniti lo scorso dicembre scadrà coincidentalmente proprio la prossima estate". E' pur vero che i vertici politici statunitensi, a cominciare dal presidente Joe Biden, hanno più volte ribadito nelle ultime settimane la volontà di sostenere l'Ucraina "per tutto il tempo necessario". Tuttavia, tra le cancellerie occidentali, e anche all'interno del governo giapponese, starebbero aumentando i dubbi in merito alla sostenibilità dell'attuale linea di scontro frontale. Quella della Cina, conclude "Nikkei", è dunque in buona sostanza una scommessa non priva di rischi: fallire il tentativo di affermarsi come mediatore di pace costituirebbe "un danno per l'autorità e il prestigio" del presidente cinese Xi e dell'intera leadership cinese, interamente strutturata attorno alla figura del presidente cinese. (Git)