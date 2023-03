Corea del Nord: Kim ordina alle forze armate di accelerare i preparativi in vista di una guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordinato alle forze armate di accelerare i preparativi e di intensificare le esercitazioni "per rispondere a una guerra vera e propria". Lo riferisce il quotidiano ufficiale nordcoreano "Rodong Sinmun", secondo cui Kim ha assistito ieri a una "esercitazione a fuoco vivo" in vista dell'annuale esercitazione congiunta "Freedom Shield" delle forze armate statunitensi e sudcoreane. Il quotidiano ha pubblicato anche una serie di foto, che ritraggono il lancio simultaneo di sei missili e una nuova apparizione in pubblico della figlia di Kim Jong-un, Kim Ju-ae. (segue) (Git)