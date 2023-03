Corea del Nord: Kim ordina alle forze armate di accelerare i preparativi in vista di una guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato mercoledì un nuovo test missilistico, lanciando un proiettile balistico a corto raggio verso il Mar Giallo a pochi giorni dall'inizio di vaste esercitazioni militari tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Lo ha reso noto in un comunicato lo Stato maggiore congiunto di Seul, precisando che il missile è partito dal porto occidentale di Nampo alle 18:20 ora locale. "Le nostre forze armate, continuando a potenziare le attività di monitoraggio e vigilanza, mantengono una postura di piena preparazione, in stretta cooperazione con gli Stati Uniti", aggiunge il documento. Lunedì 13 marzo inizieranno le esercitazioni Freedom Shield, che andranno avanti per dieci giorni e che sono state presentate come le più ampie mai effettuate congiuntamente dalle forze armate dei due Paesi. (segue) (Git)