Corea del Nord: Kim ordina alle forze armate di accelerare i preparativi in vista di una guerra (3)

- Nel frattempo un rapporto presentato dalla comunità d'intelligence degli Stati Unti avverte che un test nucleare da parte della Corea del Nord è probabile, alla luce dei progressi di Pyongyang nel collaudo di missili balistici e dei tentativi del Paese di aumentare la tensione con Stati Uniti e Corea del Sud. "Kim considera quasi certamente le armi nucleari e i missili balistici intercontinentali come garanzia del suo potere autocratico, e non ha intenzione di abbandonare quei programmi, ritenendo che con il tempo la comunità internazionale accetterà (la Corea del Nord) come potenza nucleare", afferma il rapporto pubblicato dall'Ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale. Secondo il rapporto, Pyongyang sta sviluppando il programma di missili con testate nucleari per "stabilire un dominio strategico sulle forze della Corea del Sud e degli Stati Uniti nella regione", con l'obiettivo di "sconfiggere le difese missilistiche nella penisola (coreana) e nella regione". La Corea del Nord ha effettuato nove test di missili balistici intercontinentali in meno di 12 mesi, l'ultimo dei quali lo scorso febbraio. (segue) (Git)