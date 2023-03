Corea del Nord: Kim ordina alle forze armate di accelerare i preparativi in vista di una guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha recentemente espresso apprensione per i segnali di attività "profondamente preoccupanti" nel sito per i collaudi nucleari nordcoreano di Punggye-ri. Fornendo un aggiornamento in merito alle attività locali, Grossi ha dichiarato che Punggye-ri resta pronto a sostenere un collaudo nucleare, e l'agenzia continua ad osservare attività all'ingresso della galleria n.3 del sito, mentre l'ingresso della galleria n.4 sarebbe stato quasi interamente ricostruito. Il direttore generale dell'Aiea ha aggiunto che Pyongyang sembra aver ripreso a operare il reattore sperimentale e le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio nel sito di Yongbyon, dove tra settembre e ottobre scorso si sarebbero svolti test del sistema di raffreddamento del reattore ad acqua leggera. (Git)