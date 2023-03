Cina: Xi Jinping rieletto presidente all'unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, è stato rieletto capo dello Stato per un terzo mandato quinquennale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua", secondo cui Xi è stato rieletto oggi all'unanimità dai 2.952 delegati che prendono parte alla prima sessione della 14ma Assemblea nazionale del popolo. Prima di Xi, nessun altro leader cinese aveva ottenuto tre mandati alla guida della Repubblica Popolare: la Costituzione cinese, che fissava un limite massimo di due mandati, è stata emendata nel 2018 proprio per consentire al presidente cinese - che compirà 70 anni il prossimo giugno - di continuare a servire alla guida del Paese senza vincoli di mandato. Lo scorso ottobre Xi è stato rieletto anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista in occasione del 20mo Congresso nazionale del partito. Oggi l'Assemblea nazionale ha riconfermato anche Han Zheng nella carica di vice presidente, mentre Zhao Leji è stato eletto presidente del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale. (Cip)