Giappone: governo valuta esportazioni di armi a Paesi invasi

- Il governo del Giappone sta valutando il superamento di un altro dei tradizionali capisaldi della sua costituzione pacifista, ammettendo l'esportazione di armi a Paesi parte attiva di un conflitto, a patto che i beneficiari si stiano difendendo da una invasione. Sino ad ora i limiti stringenti all'esportazione di armi e all'invio di aiuti militari previsti dalla legislazione del Giappone hanno impedito a Tokyo di fornire armi all'Ucraina. I regolamenti attualmente in vigore consentono alla terza potenza mondiale di trasferire aerei da guerra, veicoli corazzati e missili solo a Paesi che hanno partecipato direttamente al loro sviluppo e produzione. Il governo del premier Fumio Kishida e il Partito liberaldemocratico premono per superare questi vincoli, sostenendo che procedere in tal senso aumenterebbe la credibilità e il peso di Tokyo sull'area della sicurezza globale. Le nuove linee guida per la sicurezza nazionale approvate dal Giappone lo scorso dicembre anticipano già la possibilità di "discutere la revisione" dei principi che regolano le esportazioni della difesa. (segue) (Git)