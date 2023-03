Giappone: governo valuta esportazioni di armi a Paesi invasi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato il mese scorso un disegno di legge teso a sostenere l'industria nazionale della difesa e a irrigidire la sicurezza nella gestione delle informazioni riguardanti le tecnologie e ai prodotti di quel settore. Il testo approvato dal governo giapponese prevede la definizione di un quadro e di un sistema di incentivi per i produttori giapponesi di sistemi di difesa, così da aiutare le aziende del settore a diversificare le loro catene di fornitura e i mercati, e a rafforzare la loro sicurezza informatica. Il disegno di legge prevede anche l'introduzione di pene pecuniarie o detentive più severe per la cessione di informazioni riservate, incluse quelle relative a sistemi di difesa. Per tentare di facilitare le esportazioni della difesa, ostacolate per decenni da una serie di limitazioni auto-imposte derivanti dal pacifismo costituzionale, il disegno di legge propone anche l'istituzione di una fondazione che conceda sussidi alle aziende per aiutare a rispondere alle modifiche di specifiche e caratteristiche dei prodotti necessari alla loro fornitura a Paesi terzi. (segue) (Git)