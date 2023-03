Malesia: ex premier Muhyiddin arrestato con l'accusa di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, è stato arrestato oggi dell'agenzia anticorruzione del Paese, che lo ha formalmente accusato dei reati di corruzione e riciclaggio di denaro. L'incriminazione di Muhyiddin era stata anticipata ieri dal commissario capo dell'agenzia anticorruzione, Azam Baki. Il mese scorso l'ex premier, che è anche presidente del Partito indigeno unito della Malesia (Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Ppbm) era stato interrogato nell'ambito delle indagini della commissione in merito al progetto "Jana Wibawa", un piano di stimolo all'attività economica varato in Malesia durante il periodo delle limitazioni pandemiche agli spostamenti. Le autorità anticorruzione sospettano che l'assegnazione di sovvenzioni nell'ambito del programma sia stata influenzata da depositi di denaro al partito dell'ex premier, attualmente all'opposizione. Muhyiddin è stato chiamato a deporre in particolare in merito ai 300 milioni di ringgit (circa 68 milioni di dollari) che il Partito indigeno unito della Malesia avrebbe ricevuto da aziende beneficiarie di appalti pubblici durante la precedente amministrazione.(Fim)