© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili sudcoreano Hyundai Motor è impegnato a valutare "varie opzioni" per il suo stabilimento produttivo in Russia, ma non ha ancora assunto alcuna decisione in proposito. Lo ha affermato l'azienda in una nota finanziaria. Hyundai ha risposto così a indiscrezioni pubblicate dalla stampa sudcoreana, secondo cui la compagnia sta negoziando la vendita del suo stabilimento a San Pietroburgo. (Git)