Usa: Virginia decisa ad ospitare il nuovo quartier generale dell'Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Virginia Glenn Youngkin e una delegazione congressuale di quello Stato Usa hanno incontrato ieri i funzionari della General Services Administration (Gsa), per perorare la candidatura di Springfield a ospitare il nuovo quartier generale del Federal Bureau of Investigation (Fbi). Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui la delegazione ha argomentato che la Virginia è lo Stato che maggiormente risponde ai criteri fissati dall'Fbi e dalla Gsa per stabilire il sito del futuro quartier generale. Le autorità della Virginia sostengono che la cittadina di Springfield sia il "sito ottimale" per la nuova sede dell'Fbi, data la sua vicinanza alla base dell'agenzia a Quantico e da altri siti "chiave" dell'intelligence Usa. Secondo i vertici politici della Virginia, Springfield sarebbe il sito ideale anche in termini di trasporti, flessibilità di sviluppo ed "equità nei confronti delle comunità svantaggiate". (Was)