Filippine: via libera a più di 100 progetti infrastrutturali

- L'amministrazione del presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha approvato 123 nuovi progetti parte di un vasto piano di sviluppo infrastrutturale da 9 mila miliardi di peso (163 miliardi di dollari) che Manila punta a avviare o concludere nei prossimi anni. Al contrario dei precedenti governi, che per lo sviluppo infrastrutturale avevano fatto leva sui finanziamenti stranieri, inclusi quelli cinesi, il governo in carica ha preferito porre l'accento sul capitale privato. Il segretario della pianificazione economica, Arsenio Balisacan, ha dichiarato che i 123 progetti riguardano soprattutto la connettività fisica, incluse ferrovie a lunga percorrenza e la modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali della capitale. La lista include anche infrastrutture idriche, progetti di connettività digitale ed elettrica, agricoltura ed altri. Con i nuovi progetti, sale a 194 il numero di opere selezionate come prioritarie dal governo, che godranno di procedure di autorizzazione accelerate. Almeno 45 progetti saranno finanziati dal settore privato tramite partenariati pubblico-privato. (Fim)