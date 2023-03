Indonesia: separatisti Papua chiedono mediazione dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I separatisti della provincia indonesiana di Papua hanno pubblicato nuovi video in cui compare Phillip Mark Mehrtens, un pilota neozelandese sequestrato dai ribelli il mese scorso. Nei video, i separatisti chiedono che le Nazioni Unite assumano un ruolo di mediazione nell'annoso conflitto tra i ribelli e il governo indonesiano. "Il Movimento Papua libera (Omp) richiede che le Nazioni Unite svolgano una mediazione tra Papua e l'Indonesia per lavorare verso l'obiettivo dell'indipendenza papuana", afferma l'ostaggio in un video fatto circolare dai separatisti. Mehrtens, originario di Christchurch, lavora come pilota per la compagnia indonesiana Susi Air, ed è stato preso in ostaggio dall'Esercito di liberazione della Papua Occidentale (Tpnpb), braccio armato dell'Omp, all'inizio del mese scorso, dopo aver pilotato un piccolo aereo a Paro, nel distretto di Nduga. (segue) (Fim)