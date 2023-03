Indonesia: separatisti Papua chiedono mediazione dell'Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo effettuava servizi di collegamento per un gruppo di lavoratori impegnati a costruire un centro medico in quella remota località della provincia di Papua. I separatisti guidati da Egianus Kogoya hanno minacciato di uccidere l'ostaggio, se le autorità indonesiane tenteranno azioni di forza. In un video diffuso dai ribelli il mese scorso, Kogoya afferma che il pilota è stato preso in ostaggio "per l'indipendenza di Papua, non per cibo o bevande. Rimarrà al sicuro con me, a meno che l'Indonesia non usi armi dal cielo o al suolo". (Fim)