Uzbekistan-Ue: discussa firma accordo di partenariato e cooperazione

- L'Uzbekistan e l'Unione europea assumeranno misure congiunte per giungere alla firma di un accordo rafforzato di partenariato e cooperazione (Epca). Lo riferisce il ministero degli Esteri uzbeko, dopo un incontro a Tashkent tra il ministro degli Esteri Bakhtiyor Saidov e la rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale, Terhi Hakala. I due funzionari hanno discusso i risultati degli eventi bilaterali e regionali che si sono svolti nel corso del 2022, e le prospettive di ulteriore rafforzamento della cooperazione in diversi settori. Hakala si trova a Tashkent per prendere parte al Forum della società civile Ue-Asia centrale. (Res)