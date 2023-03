Usa: assalto al Congresso, Repubblicani avviano indagine su commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Barry Loudermilk, presidente della sottocommissione sulla Supervisione della Camera dei rappresentanti Usa, ha annunciato l'avvio di una indagine a carico della commissione congressuale d'inchiesta sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, dopo la pubblicazione da parte dell'emittente televisiva "Fox News" di riprese inedite relative ai disordini di Capitol Hill. Loudermilk ha spiegato che l'indagine a carico della commissione, istituita dalla precedente maggioranza democratica alla Camera e disciolta alla fine dello scorso anno, verrà effettuata in più fasi. "Dobbiamo passare in rassegna i documenti. Dobbiamo chiamare a deporre alcune persone. A un certo punto, però, arriveremo alle audizioni", ha dichiarato il deputato. Nel frattempo, la maggioranza repubblicana alla Camera ha allestito un portale informativo sulla "Sicurezza a Capitol Hill" per raccogliere testimonianze anonime in merito alle falle della sicurezza riscontrate durante l'assalto al Congresso. (segue) (Was)