Micronesia: presidente Panuelo accusa Pechino di "guerra politica", anticipa riconoscimento di Taiwan (2)

- Il capo dello Stato riferisce che il suo governo ha già discusso la questione con Taipei il mese scorso, aggiungendo che il riconoscimento di Taiwan potrebbe portare in dote al Paese 50 milioni di dollari in fondi di assistenza. "Taiwan mi assicura che prenderà in consegna tutti i progetti di cui si sta occupando la Cina", afferma la missiva. Inoltre, secondo Panuelo, l'assistenza finanziaria di Taipei sarebbe accompagnata dagli "ulteriori livelli di sicurezza e protezione che deriverebbero dal distanziamento dalla Repubblica Popolare Cinese, che ha dimostrato la capacità di minare la nostra sovranità, respingere i nostri valori, e usare i nostri funzionari eletti per i suoi scopi". L'ufficio presidenziale micronesiano non ha commentato ufficialmente la lettera, mentre il ministero degli Esteri di Taiwan ha riferito che sta lavorando a un comunicato. (Was)