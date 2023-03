Imprese: Cnh Industrial annuncia riacquisto di azioni proprie per 50 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha completato fra il 28 febbraio e il 2 marzo il riacquisto di una seconda tranche di azioni proprie da 50 milioni di dollari. E’ quanto si legge in un comunicato secondo cui tale tranche rientra nell’ambito di un programma di riacquisto di azioni ordinarie da 300 milioni di dollari. Dopo gli acquisti annunciati oggi e considerando quelli precedentemente eseguiti, l'importo totale investito è di circa 34.169.047,79 euro (36.541.662,38 dollari) per un totale di 2.245.894 azioni ordinarie acquistate. Al 3 marzo 2023, la società deteneva 22.374.735 azioni ordinarie, al netto delle azioni ordinarie già consegnate per adempiere agli obblighi derivanti dai piani di incentivazione azionaria. (Com)