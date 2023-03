Turismo: Ospitalità italiana nel mondo, oltre 2.250 imprese hanno ottenuto marchio a sostegno servizio e prodotti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospitalità Italiana nel mondo è il progetto internazionale avviato nel 2010 da Unioncamere con il supporto scientifico di Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche) per garantire al consumatore standard qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative certificate, con l’obiettivo di promuovere e sostenere i prodotti, il servizio e lo stile italiano nel mondo. Oggi Ospitalità Italiana vanta oltre 2.250 imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio, diffuso in ben 60 nazioni, di cui 27 europee e 33 extraeuropee, grazie al coinvolgimento di oltre 70 Camere di commercio italiane all’estero. Il progetto è nato in collaborazione istituzionale con ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, ministero delle Imprese e Made in Italy, ministero del Turismo, ministero della Cultura e ministero degli Affari esteri e cooperazione internazionale. Il marchio Ospitalità Italiana identifica e valorizza gli esercizi che fanno della qualità e del made in Italy gli elementi cardine della propria attività. Secondo gli ultimi dati disponibili i ristoranti e le pizzerie gestite da italiani all’estero sono 72 mila con un fatturato di oltre 27 miliardi di euro l’anno. Tra gli obiettivi del progetto Ospitalità italiana nel Mondo vi è anche l’ambizione di contribuire a contrastare, attraverso formazione ed educazione ai consumatori, il fenomeno dell’Italian sounding - la pratica di imitare prodotti agroalimentari del nostro Paese mediante l’utilizzo di nomi, immagini e combinazioni cromatiche, che evocano in modo sostanzialmente fraudolento un’origine italiana – che genera danni rilevantissimi alla nostra economia. (segue) (Com)