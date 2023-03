Turismo: Ospitalità italiana nel mondo, oltre 2.250 imprese hanno ottenuto marchio a sostegno servizio e prodotti italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento del marchio Ospitalità Italiana è soggetto a verifiche periodiche, svolte con il supporto delle Camere di commercio italiane all’estero, al fine di garantire l’efficacia e il valore del marchio e il rispetto dei requisiti necessari al suo riconoscimento. Nel 2022, 744 imprese sono state sottoposte a controllo e conferma della certificazione, di queste 72 si trovano in Australia, 50 negli USA e 50 in Cina, 47 in Tailandia e altrettante nei Paesi Bassi, segno della capacità di presidio globale e monitoraggio di qualità assicurata al progetto dal sistema camerale. Da una recente indagine condotta presso i gestori degli esercizi della rete Ospitalità Italiana nel mondo è emerso che: Il 92 per cento delle strutture ha una clientela abituale; l’80 per cento dei gestori è nato o vissuto in Italia; il 64 per cento ha aderito all’iniziativa per vedersi riconosciuta una chiara identità nazionale a seguito dell’esposizione del marchio Ospitalità Italiana, gli esercizi hanno registrato maggiori richieste di informazioni da parte dei clienti, 59 per cento, e congratulazioni, 38 per cento, l’85 per cento non ha apportato modifiche alle ricette originarie; l’80 per cento dei clienti manifestano interesse nell’origine delle ricette; per valorizzare la propria offerta il 77 per cento degli esercenti punta sulla corretta spiegazione di ricette e prodotti italiani e il 69 per cento sull’illustrazione nei menu degli ingredienti originali italiani. Un esempio, tra i tanti, del valore del progetto nel sostenere la passione internazionale per il made in Italy nel mondo è rappresentato dalla Corea del Sud, dove La Camera di commercio italiana nel paese ha certificato nel corso degli anni 39 imprese, tra cui 32 ristoranti, quattro gelaterie e tre pizzerie. (segue) (Com)