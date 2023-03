Germania: sparatoria in una chiesa ad Amburgo, almeno sette morti e otto feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria avvenuta in una chiesta nel quartiere Alsterdorf di Amburgo ha provocato almeno sette morti e otto feriti. E' quanto riferisce il quotidiano "Bild", secondo cui la sparatoria è avvenuta intorno alle 21, mentre gli autori sarebbero in futa. La polizia tedesca, riferisce la testata, ha invitato i residenti locali a restare nelle rispettive abitazioni, annunciando lo stato di massima allerta. "Cercate immediatamente riparo in un edificio", ha riferito la polizia, invitando a usare "il telefono solo in caso di estrema emergenza" per evitare di intasare le linee. (Geb)