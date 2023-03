© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha una commozione cerebrale a seguito della caduta avvenuta ieri sera a Washington, e rimarrà sotto osservazione in ospedale per alcuni giorni. Uno dei suoi portavoce, David Popp, ha affermato in una nota che il senatore 81enne è “grato allo staff medico per le cure, e ai suoi colleghi per gli auguri di una pronta guarigione”. (Was)