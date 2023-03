Usa: indagini su pagamenti di Trump a pornodiva, avvocati informati su possibili accuse penali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha notificato allo staff legale di Donald Trump che l’ex presidente Usa potrebbe incorrere in accuse penali nel quadro delle indagini sul pagamento di 130 mila dollari che avrebbe inviato alla pornodiva Stormy Daniels, con cui avrebbe avuto una relazione extraconiugale, al termine della campagna presidenziale del 2016. Fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che a Trump sarebbe stata offerta la possibilità di testimoniare la settimana prossima di fronte al gran giurì che sta coordinando le indagini. Un segnale che anticiperebbe l’emissione di accuse formali nei confronti dell’ex presidente. L’indagine si incentra su un pagamento che la pornodiva avrebbe ricevuto da uno degli ex consiglieri di Trump, Michael Cohen, al termine della campagna elettorale per le presidenziali del 2016. (Was)