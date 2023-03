Ucraina: "Nikkei", la Cina conta su una vittoria militare della Russia entro l'autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente attivismo diplomatico della Cina nel contesto del conflitto in Ucraina deriva dalla scommessa di Pechino su una vittoria militare della Russia entro il prossimo autunno. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui alla base della "prosaica" proposta di pace in 12 punti presentata da Pechino il mese scorso ci sarebbe un rapporto presentato due mesi prima da uno dei principali think tank cinesi, l'Accademia delle scienze militari (Ams). Il think tank, che risponde direttamente all'Esercito popolare di liberazione, produce regolarmente rapporti e raccomandazioni rivolte alla Commissione militare centrale del Partito comunista cinese, il principale organo decisionale per le forze armate. Secondo "Nikkei", che cita fonti governative cinesi, il mese scorso l'Ams ha effettuato una serie di simulazioni riguardanti il conflitto in Ucraina, traendone "una straordinaria conclusione": la Russia prevarrà sul campo di battaglia attorno alla fine dell'estate 2023, e oltre tale termine, sia l'economia ucraina che quella russa sarebbero incapaci di proseguire la prosecuzione del conflitto ad alta intensità. Proprio sulla base dei risultati del rapporto, Pechino ha approntato il piano di pace presentato nel primo anniversario del conflitto, adottando all'improvviso una linea di maggior centralità politica e diplomatica nell'ambito della crisi. (segue) (Git)