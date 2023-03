Ucraina: Kirby, sistemi difesa aerea Patriot inefficaci contro missili da crociera russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea Patriot, di cui gli Stati Uniti hanno promesso il trasferimento all'Ucraina, non saranno efficaci nel contrastare i missili da crociera e i droni impiegati dalla Russia in attacchi missilistici come quello di ieri. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby. "Il sistema missilistico Patriot è progettato in realtà per intercettare missili balistici. Non è altrettanto efficace contro missili da crociera, e non può certamente essere efficace contro i droni", ha spiegato Kirby, aggiungendo che la capacità dell'Ucraina di contrastare missili ipersonici come quelli utilizzati dalla Russia ieri è "limitata": "I missili ipersonici sono generalmente molto, molti difficili da contrastare, e non mi sorprende che la capacità delle difese aeree ucraine di intercettare questi missili sia limitata". Il funzionario ha aggiunto però che negli ultimi mesi le forze ucraine hanno compiuto un "lavoro notevole" con i mezzi a loro disposizione. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio all'Ucraina di diverse batterie di sistemi di difesa aerea Patriot, ma non è chiaro se parte dei sistemi si trovi già sul territorio ucraino. (Was)