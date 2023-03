Migranti: Minniti (Med Or), escludo "cinismi e disumanità" in parole Piantedos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io escludo sia cinismo sia disumanità" nelle parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in riferimento alla strage di migranti avvenuta nei giorni scorsi a Cutro. Lo ha detto il presidente della fondazione Med-Or Marco Minniti, in un’intervista esclusiva a "Stasera Italia". "Tuttavia, se posso dare un suggerimento amichevole, di chi è stato lì, il Ministro dell’Interno appunto perché rappresenta l’intero Paese più di qualunque altro ministro conviene che parli più con gli atti e non con le conferenze stampa", ha detto Minniti. (Rin)