Migranti: Floridia (M5s), a Cutro Meloni imbarazzante

- Il Consiglio dei ministri di Cutro "è stato uno spot che ha messo in luce ancora una volta un presidente e un governo imbarazzato e imbarazzante". Lo ha dichiarato la capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, Barbara Floridia. "Meloni - ha proseguito - è stata capace solo di fare scaricabarile su Frontex, così come Piantedosi ha scaricato le responsabilità delle condizioni inumane dei centri di identificazione ed espulsione sui migranti che vandalizzano i centri e non si fanno identificare". "Aver fatto un Consiglio dei ministri a Cutro senza che Meloni abbia avvertito la necessità di recarsi a Crotone per rendere omaggio alle salme delle vittime è desolante. Prima ha detto di andarci 'volentieri', poi si scopre che è già in viaggio per Roma e mette una pezza con un invito ai familiari tardivo e goffamente riparatorio", ha aggiunto. "La sua assenza a Crotone, le sue risposte e il suo nervosismo in conferenza stampa restituiscono l'immagine della sua totale inadeguatezza", ha concluso Floridia.(Rin)