Migranti: Rampelli (Fd'I), a Cutro rinasce l'Europa

- Il Consiglio dei ministri a Cutro "è l'atto di nascita della nuova Unione europea". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Il decreto legge del quale si è lungamente parlato - ha proseguito - va esattamente nella direzione indicata da Fratelli d'Italia negli anni: guerra senza tregua ai trafficanti di uomini, aumento delle pene per gli organizzatori delle tratte e per i responsabili delle morti in mare, ripristino della programmazione dei flussi migratori legali, rafforzamento dei controlli sulla gestione dell'accoglienza e sullo sfruttamento del lavoro nero, invito all'Unione europea a intervenire finanziariamente su Tunisia e Nord Africa per creare occasioni di sviluppo, lavoro e benessere". "Da uno dei paesini più poveri d'Europa, l'Europa può rinascere", ha concluso. (Rin)